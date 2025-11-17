ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದಾದ ದೇಶಗಳಿವು

<p>ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸ: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ನೀಡುತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ.ಪ್ರವಾಸ: ಚರ್ಯನ್ ಕಣಿವೆಯ ಚೇತೋಹಾರಿ ಅನುಭವ .<p>ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಒಮಾನ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಿಮಾನ ದರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಒಮಾನ್:</strong> </p><p>ಒಮಾನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಆಗ್ನೇಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂಟೆ ಸವಾರಿ, 4x4 ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಫಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆಯಾದ ನಿಜ್ವಾ ಕೋಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಕುರುಮ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹಜಾರ್ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಬಹುದು. </p><p><strong>ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ತಲುಪಲು ವಿಮಾನ ದರ ಸುಮಾರು ₹6,154 ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇ-ವೀಸಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p><strong>ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್:</strong></p><p>ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ಬೀದಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಫೋ ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ. </p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಡಲ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಿಯಾಂಗ್ ಮಾಯ್ನಲ್ಲಿನ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಸ್ನಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆನೆಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪಾಕಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕಡಲ ತೀರಗಳು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾಗಿವೆ. </p><p>ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಲು ವಿಮಾನ ದರ ₹6,600 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಲೇಷ್ಯಾ:</strong> </p><p>ಮಲೇಷ್ಯಾವು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯ ನಗರ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ರಣವುಳ್ಳ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೌಲಾಲಂಪುರದ ಐಕಾನಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋನಾಸ್ ಟವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. </p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಚಹಾ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಂಕಾವಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಕಡಲತೀರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೆಲಂಗೋರ್ನಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಮಾನ ದರ ₹7,000 ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ₹14,000 ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>