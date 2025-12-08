ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ: ಜಯಶೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಬುದು ಹಣಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಮಾನವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕರುಣಿಸಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು
ಅಮೃತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್‌
