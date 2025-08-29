ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ನಿಷೇಧಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ: ಚಾಲಕನಿಗೆ ದಂಡ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ನಿಷೇಧಿತ ನಿಲುಗಡೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದ ಸಮೀಪ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಾಹನ ನಿಷೇಧಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಜೀಪ್ ಅನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೊಪ್ಪ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊದಲು ಜೀಪ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪಿಎಸ್ಐ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ ಉಬೆದುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ₹500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಮೀಪ ವಾಹನ ನಿಷೇಧಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜೀಪ್ಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>