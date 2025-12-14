ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಡಿಗೆರೆ: ‘ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ‌ ಶತ್ರು’

ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:46 IST
‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯವು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಂಚನೆಗಳ‌ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು
ಡಿ.ಎ. ಅಂಜನಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುವಿನಂತಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ಇಂದಿನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪರಿಚಯಿಸಿತು
ಎಸ್.ಯು. ಜಯಶ್ರೀ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ
ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶ‌ಮಾಡುತ್ತದೆ‌ ಎಂಬ‌ ಅರಿವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅರಿವನ್ನು ನಮ್ಮೂರಿನ‌ ಜನರಿಗೂ‌ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ
ಪೂಜಾ, 10ನೇ ತರಗತಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆಯ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಆಗುವ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿತು
ಬಿ. ಅಂಕುರ್, 9ನೇ ತರಗತಿ
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಹೊಂದುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಬಿ.ಟಿ. ನಟರಾಜ್, ವಕೀಲ ಮೂಡಿಗೆರೆ
