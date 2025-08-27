ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಗೌರಿಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:54 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:54 IST
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದ ದೇವನಗೂಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ‌ ಗೌರಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು
ChikkamagalurGanesha Chatruthi

