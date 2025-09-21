ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲಿ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಿಪ್ರಗುತ್ತಿ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮದ್ಯ ವರ್ಜನ ಶಿಬಿರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:27 IST
ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವರ ಒಳಿತಿನ ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು
ಬಾಣೂರು ಗಿರೀಶ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ
chikkamagaluru

