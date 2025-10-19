ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Photos: ದೇವಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:39 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:39 IST
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ದೇವಿರಮ್ಮ ದೇವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಏರಿ ಪುಳಕಿತರಾದ ಭಕ್ತರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇಗುಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

TempleDeviramma hill

