ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ | ‘ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ’: ಟಿ. ಅಂತೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ

<p><strong>ಮೂಡಿಗೆರೆ:</strong> 'ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಅಂತೋಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣದ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ದೇವರ ಮಾತೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಹೋದರರಂತೆ ನಡೆದು ಸದೃಢ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಷ್ಟೇ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಫಾ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಫಾ. ರಾಯಪ್ಪ, ಫಾ. ಸಂಜಯ್ ಜೋವಾನ್ನಿಸ್, ಫಾ.ಅಂತೋಣಿ ರಾಜ್, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ. ವಿಲಿಯಂ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ನಿಗಮದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಷ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತೆರೇಸಿಯಾ ಬೇಬಿ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ, ಐಸಿವೈಎಂ ಯುವ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೀತಂ ಲೋಬೊ ಇದ್ದರು.</p>