ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸವಾಲುಗಳ ದಾಟಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಗಡಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 92.88 ಸಾಧನೆ; ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ
ಕೆ.ಪಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:09 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:09 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂರರಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
Chitradurga
