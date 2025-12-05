ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ ಕೇಂದ್ರ; ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ

4 ಗಂಟೆ ಶೌಚ ಮಾಡದೇ ಪರದಾಡುವ ರೋಗಿಗಳು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಯಾತನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
ಬಂದ್‌ ಆಗಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ
ಡಯಾಲಿಸಿಸ್‌ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಡಾ.ಎಸ್‌.ಪಿ.ರವೀಂದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ
ChitradugaDialysisDialysis centre

