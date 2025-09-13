ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೋಟೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ; ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಭರವಸೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆ | ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಒತ್ತುವರಿಯೇ ಅಡ್ಡಿ

ಕೋಟೆ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಸಂಬಂಧ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಈಚೆಗೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು
Chitradurga

