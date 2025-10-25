ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಸಮೀಕ್ಷೆ ನೆಪ: ನಗರಸಭೆ ಕೆಲಸ ಮರೆತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಜನರ ಪರದಾಟ

ಸಂಜೆ 5ರ ನಂತರವೂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:04 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:04 IST
ಅ. 31ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ
–ಎಸ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ
ChitradurgaGovernment employeesMunicipality

