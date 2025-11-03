ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ; ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಜನ ಹೈರಾಣ

ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ವರ್ತಕರು, ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:37 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 8:37 IST
ಕಸದ ರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ
ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬೈಕ್‌ಗಳ ಹಾವಳಿ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಸ ಸುರಿಯದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಎಸ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ
Chitradurga

