ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ತುಳಸಿ ಮಾತೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಭಾನುವಾರ ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ 'ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ'ವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಿರು ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಎದುರು ವರ್ಣಮಯ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಸಿ, ತುಳಸಿ–ಧಾತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ (ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ) ಗಿಡವನ್ನು ಜತೆಗೂಡಿಸಿ, ಶುಭ್ರ ಸೀರೆ–ರವಿಕೆ ಹೊದಿಸುವುದರ ಜತೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಸುತ್ತಲೂ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಸದ ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವ್ರತಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಡಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>