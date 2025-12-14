ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಿರಿಗೆರೆ: ಸೇತುವೆ ಕುಸಿದರೂ ನಿಲ್ಲದ ಗಣಿ ಲಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರ!

ಅದಿರು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ದೂಳಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ನಾಗರಿಕರು, ಜನರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ
ರಾಜ ಸಿರಿಗೆರೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
ಫೋಟೋ ೨
ಫೋಟೋ ೩
ಫೋಟೋ ೪
ಫೋಟೋ ೫
ಸಿರಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಲಾರಿಯ ಓಡಾಟ
ಸೇತುವೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ
ರೂಪಾ ಪ್ರದೀಪ್‌ ‍ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿರಿಗೆರೆ
Chitradurgasirigere

