ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಎ‍ಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಶೇಂಗಾ ಆವಕ

ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮ, ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೇಂಗಾ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:28 IST
Chitradurga

