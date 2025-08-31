ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಹಿರಿಯೂರು | ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಭರವಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:04 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ (ತಡೆರಹಿತ) ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದರು
ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ (ತಡೆರಹಿತ) ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದರು
ChitradugaKSRTCRamalinga Reddy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT