ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಳ್ಳಕೆರೆ | ಅಕ್ರಮದ ತಾಣವಾದ ವಸತಿಗೃಹ

ಪುರಸಭೆ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ನೆಲಸಮ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ
ಶಿವಗಂಗಾ ಚಿತ್ತಯ್ಯ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:07 IST
ಚಳ್ಳಕೆರೆಯ ಸೋಮಗುದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಇರುವ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಸತಿಗೃಹ

ಹಳೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಡವಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೊಠಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು
ವಿನಯ್, ನಗರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್
