ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ; ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸರ್ಮಪಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:21 IST
ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ
ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಣಿವೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ
Chitradurga

