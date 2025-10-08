ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊಸದುರ್ಗ: ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಸಂಕಷ್ಟ

ಸಂತೋಷ್ ಎಚ್.ಡಿ.
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:47 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:47 IST
ಸರ್ಕಾರ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,500 ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ವೆಂಕಟೇಶ್, ರೈತ, ಬಾಗೂರು
