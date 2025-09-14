ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗೂಡಾದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಜಾಗ

ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌; ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಭೀತಿ
ವಿ.ವೀರಣ್ಣ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT