ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ₹ 850 ಕೋಟಿ: ಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಪಂಪಾಪುರದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:11 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:11 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಲಿದೆ.
ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶಾಸಕ
