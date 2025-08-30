ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ರಂಗಯ್ಯನದುರ್ಗ ಡ್ಯಾಂ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ಬಾಕಿ, ಹರಿದು ಆಂಧ್ರ ಸೇರುವ ನೀರು
ಕೊಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:46 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗೇಟ್‌ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು
ಗೇಟ್‌ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವುದು
ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಾರದಂತೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಗೇಟ್‌ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
– ಜಿ.ರಮೇಶ್‌, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಲಾಶಯ ಮುಂಭಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
– ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ನಾಗರಿಕ ಮೊಳಕಾಲ್ಮುರು
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT