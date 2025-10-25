ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಹಿರಿಯೂರು | ನಿರಂತರ ಮಳೆ: ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾದ ಕೊಳೆತ ಈರುಳ್ಳಿ

ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತರು
ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChitradurgaHiriyuruOnionOnion Crisis

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT