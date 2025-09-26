ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸನಾತನ ದಸರಾ ಬದಲಿಗೆ ವಚನ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ‘ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ’

ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಆಶಯದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತತ್ವಗಳೇ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:51 IST
