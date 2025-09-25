ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಗುಣದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ: ಶಿರಸಂಗಿ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವ; ‘ಸಹಜ ಶಿವಯೋಗ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:19 IST
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇಳೆ ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ನೋಡಿದರು
Chitradurga

