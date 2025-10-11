ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರಸಭೆ | ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ!

ಅ.23ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಭೇಟಿ.. ₹ 54 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ...
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ₹ 54 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಅನಿತಾ ರಮೇಶ್‌ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಚಂಡೀಗಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಸ್‌.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತೆ
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT