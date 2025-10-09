ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು: ವೈದ್ಯರೇ ಇಲ್ಲದ ಬಿ.ದುರ್ಗ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಬ್ರಿಟಿಷ್‌ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ
ಜೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:36 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:36 IST
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಸಮೀಪದ ಬಿ. ದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಪಶುಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗೃಹ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವುದು.
ChitradurgaVeterinary HospitalVeterinary Department

