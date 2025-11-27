ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ ಮಹೋತ್ಸವ; ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಭಾಗಿ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
ಮಂಗಳವಾರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯ ಪಂಚಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು. ಸ್ಕಂದ ಪಂಚಮಿಯಂದು ಪಂಚಮಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು 
Dakshina Kannada
