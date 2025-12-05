ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಲ್ಕಿ | ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: ₹ 84 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ

ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ದಿಢೀರ್‌ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯತ್ನ ವಿಫಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:04 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 20:04 IST
Dakshina KannadaFraud case

