ಮಂಗಳೂರು | ತೆಂಕ ಎಡಪದವು: ಸ್ಫೋಟಕ ವಶ– ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ತೆಂಕ ಎಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡ ಒಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಜಪೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಾಹೀಬ್ ಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ್ಚಕ್ನ ಚೋಟಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಂಗಾದ ಬಿಬಯ್ ಅರ್ನವ್ ( 36 ವರ್ಷ) ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ. ಎರಡು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ 245 ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಹಾಗೂ 112 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಟೋನೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಆತನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಸ್ಫೋಟಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಆತನ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಆತ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಬಜಪೆ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>