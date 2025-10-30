ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ಥಗಿತ: ಮತ್ತೆ ನರ್ತಿಸುವುದೇ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿ?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:13 IST
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತ ಕಾರಂಜಿಯ ಯಂತ್ರಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊರಗಿವೆ : ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ  
MusicDakshina Kannada

