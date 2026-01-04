<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲವು ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಶೇ 10ರಿಂದ 15ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜ.5ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಅಂಬಾರಿ ಉತ್ಸವ:</strong> ಕುಂದಾಪುರ- ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು - ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರಯಾಣ ದರ (ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ)- ₹1,510, ಉಡುಪಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು – ಉಡುಪಿ ₹1,460, ಮಂಗಳೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು -ಮಂಗಳೂರು ₹1,350.</p>.<p><strong>ಡ್ರೀಮ್ ಕ್ಲಾಸ್:</strong> ಕುಂದಾಪುರ- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1,350, ಉಡುಪಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ₹1,300, ಮಂಗಳೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1200.</p>.<p><strong>ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಿಲ್-2.0:</strong> ಕುಂದಾಪುರ- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1,310, ಉಡುಪಿ- ಬೆಂಗಳೂರು₹1,250 ರೂ, ಮಂಗಳೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1,150. </p><p><strong>ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಿಲ್ :</strong> ಕುಂದಾಪುರ- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1,110, ಉಡುಪಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1060, ಮಂಗಳೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1,000.</p>.<p><strong>ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್:</strong> ಕುಂದಾಪುರ- ಬೆಂಗಳೂರು₹1,050, ಉಡುಪಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1,000, ಮಂಗಳೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ₹900. </p><p><strong>ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್:</strong> ಕುಂದಾಪುರ- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1,100, ಉಡುಪಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ₹1,060, ಮಂಗಳೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ₹950.</p>.<p><strong>ರಾಜಹಂಸ:</strong> ಕುಂದಾಪುರ- ಬೆಂಗಳೂರು ₹750, ಉಡುಪಿ- ಬೆಂಗಳೂರು ₹700, ಮಂಗಳೂರು- ಬೆಂಗಳೂರು ₹650.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>