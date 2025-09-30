ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ದರೋಡೆ: ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿ ಕೃತ್ಯ; ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ 1.5 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:23 IST
Last Updated : 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:23 IST
GoldCrime

