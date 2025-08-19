ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | 28 ಹೊಸ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗ: ಪರವಾನಗಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆ: ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:10 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:10 IST
ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್‌ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ಬತ್ತೇರಿ ಯಿಂದ ಪಡೀಲ್‌ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಹೊಸ ಬಸ್‌ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು‌
ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್‌ ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ
ನಂತೂರು ಕೆಪಿಟಿ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ. ಬೆಳಿ್ಗೆ 7ರಿಮದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಟ್ರಕ್ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ
ಜಿ.ಕೆ.ಭಟ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

