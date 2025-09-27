ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ನವರಾತ್ರಿ: ಕಳೆಗಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ವೈಭವ

ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು, ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಇಂದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:43 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:43 IST
ಶುಕ್ರವಾರ ಅಚ್ಚ ಗುಲಾಬಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆಯಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶಾರದೆ
Dakshina KannadaNavaratri

