ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada

ಮಂಗಳೂರು| ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ವಾನ: ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ

ಹಗಲಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಿರಿಕಿರಿ; ಸಂಜೆಯಾದರೆ ಸಭ್ಯರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ಆರೋಪ
ಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
ವಿಕ್ರಂ ಕಾಂತಿಕೆರೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:16 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:16 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
mangaloresmart citySmart City Projectpublic transport

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT