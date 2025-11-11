ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಪುತ್ತೂರು: ವಧು–ವರರ ತಾಂಬೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಂಗಳ ವಸ್ತು ವಿತರಣೆ 

ಪುತ್ತಿಲ ಪರಿವಾರದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ: 25 ಜೋಡಿ ನೋಂದಣಿ   
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Dakshina Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT