ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
dakshina kannada
ಮಂಗಳೂರು | ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕು ಕಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ: ಎಸ್. ಅಪ್ಪಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:40 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:40 IST
ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಬಿ ಜಿ ಗ್ರಾಮ್ ಜಿ ಎಂದಿದ್ದರೂ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ
mangaloreMGNREGADakshinaKannada

