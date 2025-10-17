ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು | ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿನಿಲಯ: ಸಿಗದ ನಿವೇಶನ, ತಪ್ಪದ ಅಲೆದಾಟ

ಸಂಧ್ಯಾ ಹೆಗಡೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:53 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:53 IST
ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗದವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 760 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1.14 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಿನೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ
Dakshina KannadaHostelMinority

