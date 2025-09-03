ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೊಳ್ಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ದಂಡ: ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸುಜಯ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರ: ತಾ.ಪಂ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ: ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ | ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಜೇನು ಕೃಷಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ | ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಲಾರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ
