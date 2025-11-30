ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿದೆ: ಪ್ರೊ.ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ್‌

<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: 'ಶಾಂತಿಯ ಎದೆಬಡಿತ ಇರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕಾದ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಠ್ಯ, ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದ ಹವಿಸ್ಸಿನಂತೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊ.ದಯಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಅಹಮ್ಮದೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶಾಂತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಡ್ರೀಯವಾದ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವಾದವು ಬೇರಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಮುದಾಯ, ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರ, ಸಮುದಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ ಸತ್ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದೆ. ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ, ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಹಮ್ಮದೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ನ ಭಾರತ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಶಿರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ‘ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತರರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬ್ರೈನ್ ವಾಷ್ ಆದವರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಕುರಾನ್, ಬೈಬಲ್ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನೇ ಸಾರುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>ಕೊಡಗು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್.ಕೆ., ಡಾ.ಎಂ.ವಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ರೋಶನಿ ನಿಲಯದ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಮೀನಾ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಮೋಂತೆರೊ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ಅಹಮ್ಮದೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ನ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯುಗ ರಶ್ಮಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p> <strong>‘ಆತ್ಮಶಾಂತಿಯೇ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಬೀಜ‘</strong></p><p> ‘ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಯಾದರೆ ಶಾಂತಿಯು ಹೃದಯದ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಭಾಷೆ. ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮನೋಭಾವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆತ್ಮದ ಶಾಂತಿಯೇ ಕುಟುಂಬದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಬೀಜವಿದ್ದಂತೆ’ ಎಂದು ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪರಿಭಾವಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜರೆತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>