ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ರೊರೊ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ₹29.62 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ: ಮೀನುಗಾರರ ಆಕ್ಷೇಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದಾಗ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವು ಪರ್ಯಾಯ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಯೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ಎಚ್‌.ವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Dakshina Kannadafishermen

