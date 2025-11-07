ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಡಿ.4ರಂದು

ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಮಹಾಸಮಾಧಿಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:12 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 20:12 IST
ReligionNarayana Guru

