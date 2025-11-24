ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಂಗಳೂರು: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಸೂಚನೆ

ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರ ಜೊತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಾಲೋಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸಾಕು ನಾಯಿ ದಾಳಿ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ: ಆಗ್ರಹ | ಪಾಲಿಕೆಯು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಗಣತಿ ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳ  ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಿ | ‘ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿ’
MangaluruStreet Dog

