ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdakshina kannada
ADVERTISEMENT

ಸ್ವಿಮ್ ಗಾಲ: ವಿ ಒನ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

ರಿಯಾನ, ಅಲಿಟಾಗೆ ತಲಾ 3 ಚಿನ್ನ‌; ಸಾನ್ವಿ, ಯಶ್ವಿ, ರೀಮಾ, ದೇವಿಕಾ, ಶಶಾಂಕ್‌, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಗೆ ತಲಾ 2 ಚಿನ್ನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportsDakshina Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT