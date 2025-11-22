ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ: ಇಂದು ‘ವೀರ-ವಿಕ್ರಮ’ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ

ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಕಂಬಳ ನಡೆಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
ಮೋಹನ್ ಕೆ.ಶ್ರೀಯಾನ್ ರಾಯಿ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗೆ ವೀರ-ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ
KambalaDakshinaKannada

