ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 'ಸಬಲೀಕರಣ: ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಫಲ'

ಡಿವೈಎಫ್‌ಐ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ: 3 ದಿನಗಳ ಯುವಜನ ಜಾಥಾ ಸಮಾರೋಪದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಶಾಸಕ ವಿಜಿನ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
