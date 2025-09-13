ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹರಿಹರ: ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ದೊರೆತದ್ದು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರ ಹೋರಾಟದಿಂದ

ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಸಂಸ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
