ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Karnataka Rains | ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಳೆ: ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:44 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:44 IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಿರಂತರ ಮಳೆ; ಕುಸಿದ ಮನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದಂಪತಿ ರಕ್ಷಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಿರಂತರ ಮಳೆ; ಕುಸಿದ ಮನೆಯ ಅವಶೇಷಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದಂಪತಿ ರಕ್ಷಣೆ
ದಾವಣಗೆರೆ | 'ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ'

ದಾವಣಗೆರೆ | 'ತಾಂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ'
